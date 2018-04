Spider-Man: rivelato il secondo costume incluso nel bonus preorder Spidey-Suit Pack

Qualche giorno fa Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno annunciato la data di uscita di Spider-Man Playstation 4, rivelando al contempo alcuni dei contenuti bonus ottenibili preordinando il gioco.

I giocatori che preordineranno il gioco riceveranno il gadget Spider-Drone, un avatar per il Playstation Network, un tema originale per PS4 disegnato dal rinomato fumettista Adi Granov, punti abilità extra e lo Spidey-Suit Pack, pacchetto che include 3 costumi speciali da far indossare al supereroe di New York. Finora era stato rivelato solo il primo di questi tre (Spider-Punk), tuttavia poco fa è emerso online un filmato (che trovate a inizio pagina) in cui ci viene mostrato il secondo costume del set: Iron-Spider. Come molti di voi sapranno, questa divisa gli è stata donata da niente poco di meno che Tony Stark, e verrà indossata da Spider-Man nell'attesissimo film Avengers: Infinity War. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che Spider-Man debutterà su Playstation 4 e Playstation 4 Pro il prossimo 7 settembre, in versione standard, Collector's e Digital Deluxe. Sulle nostre pagine trovate due recenti filmati dedicati al funzionamento degli spostamenti con la ragnatela e alle caratteristiche del combat system, oppure, in alternativa, i nostri nuovi articoli di approfondimento dedicati a due dei nemici più iconici dell'Uomo Ragno: Goblin e Kingpin.