Spider-Man: sarà possibile cambiare l'ora del giorno dopo il termine dell'avventura

Nelle scorse settimane è stato svelato che in Spider-Man non sarà presente il ciclo giorno/notte automatico, in quanto le missioni si svolgeranno in momenti della giornata prestabiliti dagli sviluppatori.

In una recente intervista concessa a GameInformer, Insomniac Games ha però rivelato che l'ora del giorno potrà essere selezionata manualmente dai giocatori al termine dell'avventura. Il game director Bryan Intihar ha spiegato che si è trattata di una scelta puramente artistica. Spider-Man è un gioco fortemente basato sulla storia, e i momenti delle giornate nelle quali si svolgeranno le missioni contribuiranno a dare un preciso tono al racconto. "Vogliamo che i giocatori provino determinate emozioni quando vivono l'avventura per la prima volta", ha dichiarato. Al termine della storia, invece, potranno scegliere liberamente l'ora.

Nell'ambito della stessa intervista sono stati rivelati anche altri dettagli. Ad esempio, è stato confermato che l'open world si limiterà a Manhattan e che non saranno inclusi altri boroughs di New York. Il costume, invece, subirà dei danni durante alcuni momenti della storia, influenzando in qualche modo il gameplay. Non è stato più preciso al riguardo per evitare di rovinare la sorpresa.

Cosa ve ne pare di queste informazioni? Vi ricordiamo che Spider-Man verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 7 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's. Nei giorni scorsi è stato svelato il secondo costume bonus dei preordini, la Iron Spider Suit che il ragnetto indossa in Avengers: Infinity War.