Spider-Man: lo scatto di un nuovo Funko Pop! svela un dettaglio della trama

Come ben saprete, anche Marvel's Spider-Man avrà la sua linea di statuine Funko Pop! dedicate e, tra queste, sembra essercene una contenente uno spoiler sulla trama del gioco.

Ovviamente vi invitiamo a non proseguire nella lettura della se non volete incappare in uno SPOILER sulla storia di Marvel's Spider-Man.

Come accennato poco sopra, la linea di Funko Pop! ispirati al titolo Insomniac Games conteneva fino ad ora le statuine di Mary Jane, l'Uomo-Ragno, Miles Morales e Mr. Negativo. Qualcuno, però, è riuscito a mettere le mani su una quinta statuina e ne ha pubblicato una foto su Instagram. Si tratta di Spider-Man con la tuta della Zona Negativa, segno che nel corso del gioco il nostro Peter Parker si ritroverà ad esplorare la dimensione parallela. Questa particolare uniforme riprende i colori di Mr. Negativo, ovvero il bianco e il nero, e sembra essere quindi una delle numerose tute a disposizione dei giocatori.

Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 7 settembre 2018 esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Di recente Insomniac Games ha pubblicato sul sito ufficiale del gioco una ricca galleria d'immagini che mostra tutti i villain presenti nel titolo. Sulle nostre pagine sono inoltre presenti numerosi speciali sui personaggi dell'universo di Spider-Man come Rhino, Electro, Avvoltoio, Silver Sable, e Scorpion.