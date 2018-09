Spider-Man: scovato un divertente (e minuscolo) Easter egg sui razzi dei nemici

Il mondo di gioco creato da Insomniac Games per Marvel's Spider-Man è ricco di dettagli e segreti da scoprire. Uno di questi, tanto divertente quanto difficile da notare, è stato scovato dall'utente Twitter SunhiLegend nelle scorse ore.

Come potete vedere voi stessi nel breve video e negli screenshot (fornite da Dualshockers) allegati a questa notizia, su ogni razzo utilizzato dei nemici sono impressi i dettagli tecnici e il numero seriale dello stesso. Già questo denota un'elevata cura per i dettagli da parte del team di sviluppo, ma c'è dell'altro. È infatti possibile leggere anche la divertente frase "Garantito per uccidere i ragni", come se questi razzi fossero stati costruiti appositamente per sbarazzarsi del ragnetto.

Cosa ne pensate? Qualcuno tra voi lo aveva già notato mentre utilizzava la Modalità Fotografica? Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è ora disponibile all'acquisto esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Recentemente, il community manager James Stevenson ha avuto modo di parlare della collaborazione con Marvel, che secondo lui si è rivelata fondamentale per la buona riuscita del progetto. Avete già scaricato il tema gratuito per PlayStation 4?