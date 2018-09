Spider-Man: seconda puntata della serie in compagnia di Francesco Fossetti

Quest'oggi 17 settembre è andata in onda la seconda puntata della serie di Francesco Fossetti dedicata a Marvel's Spider-Man, nuova esclusiva di casa Sony approdata su PlayStation 4 nelle scorse settimane.

Francesco ha proseguito l'avventura da dove l'aveva lasciata al termine della prima puntata. Se vi siete persi la diretta, potete rimediare grazie alla replica allegata in apertura di notizia. Chiaramente, trattandosi della campagna principale, la trasmissione contiene numerosi spoiler della trama. Se non avete ancora giocato a Spider-Man, vi sconsigliamo di proseguire con la visione.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Quest'oggi, Insomniac Games ha svelato alcuni dettagli in merito ai tagli effettuati alla storyline di Silver Sable.