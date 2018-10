Spider-Man è il secondo gioco più venduto del 2018 nel Regno Unito, superato Far Cry 5

Dopo aver mantenuto la prima posizione della classifica italiana, il nuovo Marvel's Spider-Man di Insomniac Games è riuscito a sorpassare le vendite globali di Far Cry 5 nel Regno Unito, diventato il secondo titolo di maggior successo dell'anno nel mercato inglese.

Considerando che Far Cry 5 è un titolo multipiattaforma (disponibile su PS4, Xbox One e PC), e che il nuovo FPS di Ubisoft è uscito lo scorso marzo, il risultato ottenuto da Marvel's Spider-Man può considerarsi ancora più notevole. Il gioco di Insomniac Games ha debuttato a inizio settembre in esclusiva su PlayStation 4, riuscendo a superare le vendite di Far Cry 5 nel giro di tre settimane.

In tutto questo, però, il primato della classifica inglese spetta a FIFA 19, che nel giro di pochi giorni è riuscito a diventare il titolo più venduto del 2018 nel Regno Unito (almeno per il momento). Un traguardo impressionante, che conferma l'enorme successo di pubblico riscosso da FIFA in Europa e soprattutto in Gran Bretagna.

Cosa ne pensate di questi risultati? Ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la classifica completa dei 10 giochi più venduto nel Regno Unito durante l'ultima settimana.