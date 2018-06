Spider-Man si mostra alla conferenza PlayStation E3 con un nuovo video gameplay

Dopo il nuovo trailer di Death Stranding, il palcoscenico della PlayStation Conference E3 2018 ha ospitato anche un nuovo video gameplay di Spider-Man, permettendoci di vedere alcuni spettacolari combattimenti in azione.

Come potete vedere in cima alla notizia, la nuova sequenza di gioco mostra diversi combattimenti contro boss come Avvoltoio, Scorpion e Rhino, oltre ad alcuni scorci spettacolari dell'ambientazione. Con l'occasione possiamo dare uno sguardo più approfondito al battle system e all'aspetto tecnico della produzione, nell'attesa che il nuovo Spider-Man di Insomniac Games esca in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 7 settembre.