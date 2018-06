Spider-Man si mostra in 6 nuovi screenshot catturati su PlayStation 4 Pro in 4K

Spider-Man è senza dubbio stato uno dei protagonisti indiscussi dello showcase di Sony Interactive Entertainment all'E3 2018, dove si è mostrato in uno spettacolare trailer ricco di azione... e di villain!

Grazie al filmato abbiamo avuto modo di vedere una missione al Raft, la prigione per super criminali, durante la quale l'amichevole ragnetto di quartiere deve vedersela in una volta sola con gente del calibro di Electro, Avvoltoio, Scorpio, Rhino e Mr. Negativo (ai quali se ne aggiunge un sesto, misterioso, che Spidey vede alla fine). Poco dopo, Sony ha pubblicato anche una serie di screenshot di quella missione, che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia. Sono stati catturati alla risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro, pertanto vi consigliamo di guardarli su uno schermo di dimensioni adeguate.

Riguardo ai super villain, James Stevenson di Insomniac Games ha dichiarato: "Per tutti loro abbiamo introdotto novità, conservando caratteristiche tipiche ma allo stesso tempo potenziate, rispetto alle versioni originali. I personaggi sono stati programmati per assicurare al giocatore un approccio familiare ma anche fresco".

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Spider-Man verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 7 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's. Coloro che procederanno al pre-ordine riceveranno lo Spidey-Suit Pack (con tre costumi), il gadget Spider-Drone, un avatar per il PSN, un tema originale per PS4 disegnato dal fumettista Adi Granov e punti abilità extra.