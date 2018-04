Spider-Man si mostra in tre nuovi screenshot catturati su PlayStation 4 Pro

Quella di oggi si è rivelata una giornata memorabile per tutti i fan del ragnetto in possesso di una PlayStation 4. Abbiamo scoperto cheverrà lanciato il 7 settembre, e abbiamo anche avuto modo di conoscere tutti i dettagli sulle varie edizioni del gioco

Adesso possiamo invece avere un assaggio di come appare il titolo su PlayStation 4 Pro. A margine dell'annuncio, infatti, Sony ha pubblicato tre screenshot catturati sulla sua console mid-gen. Potete ammirarli nella galleria in calce alla notizia. Il livello di dettaglio e la pulizia dell'immagine appaiono eccezionali, non trovate? Diteci la vostra nei commenti!

Nel frattempo, la casa giapponese ha anche confermato che Spider-Man si arricchirà dopo il lancio con il DLC intitolato La Città che non dorme mai che includerà tre nuovi capitoli, ognuno con nuove missioni, nuovi cattivi e personaggi e costumi aggiuntivi per il protagonista. Ulteriori dettagli al riguardo verranno forniti successivamente.