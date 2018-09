Spider-Man: il sistema di spostamento con le ragnatele approfondito in un nuovo video

A ormai due giorni dal lancio del gioco, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo filmato dietro le quinte dedicato a Marvel's Spider-Man, nuova attesissima esclusiva per PlayStation 4.

Nello specifico, il video, che vi abbiamo proposto in cima alla notizia, è incentrato sullo spostamento tramite le ragnatale ideato da Insomniac Games. Spider-Man può agilmente spostarsi in tutta New York con agilità e sorprendente velocità. Come ci spiegano gli sviluppatori durante il filmato, l'obiettivo è sempre stato quello di creare un sistema che fosse accessibile ma contemporaneamente profondo. Mancano poche ore prima che tutti i possessori di PlayStation 4 possano finalmente mettere mano sul gioco e testare personalmente la fluidità con cui è possibile esplorare la Grande Mela di Marvel's Spider-Man.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Spider-Man sarà disponibile a partire dal 7 settembre in esclusiva per PlayStation 4. Come parte del programma Countdown to Launch, Sony Interactive Entertainment ha deciso di regalare a tutti i possessori di PS4 un tema dedicato all'action-adventure di Insomniac Games. Recentemente Digital Foundry ha realizzato un'analisi tecnica del titolo, andando a disspirare ogni dubbio riguardo all'ipotetico downgrade grafico che il gioco avrebbe potuto subire secondo le polemiche degli ultimi giorni. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo alla nostra Video Recensione.