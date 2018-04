Spider-Man: le skin tra i bonus pre-order potranno essere sbloccate in gioco da tutti

A margine dell'annuncio della data d'uscita, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno anche svelato tutti i dettagli sulle varie edizioni del gioco e i bonus per il preordine.

Indipendentemente dalla versione che decideranno di preordinare, i giocatori riceveranno lo Spidey-Suit Pack comprendente tre costumi, tra cui Spider-Punk (gli altri due verranno mostrati in estate), il gadget Spider-Drone, un avatar per il PSN, un tema originale per PS4 disegnato dal rinomato fumettista Adi Granov e qualche punto abilità extra.

In queste ore gli Insomniac Games è particolarmente attiva su Twitter, dove sta rispondendo alle curiosità dei fan. Abbiamo così scoperto un dettaglio molto interessante riguardo allo Spidey Suit-Pack. A quanto pare, le tre skin che offre potranno essere tranquillamente sbloccate anche giocando. Non sappiamo, al momento, in che modo sarà possibile farlo, ma ciò che è certo è che non saranno esclusive dei preordini. L'unico vantaggio di quest'ultimi sarà rappresentato dalla possibilità di utilizzarle fin da subito, non appena il gioco permetterà ai giocatori di cambiare skin. Restando in tema preordini, Insomniac Games ha dichiarato che il tema per PlayStation 4 verrà reso disponibile al download nel corso dell'estate, prima del lancio del gioco.

Cosa ne pensate di queste notizie? Siete contenti? Spider-Man verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 7 settembre. Nelle scorse ore sono emersi alcuni dettagli sulle missioni secondarie, e abbiamo scoperto che nel gioco non saranno in alcun modo inserite le microtransazioni.