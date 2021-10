Spider-Man: Sony celebra il decimo anniversario di Miles Morales

A dieci anni dalla sua originale apparizione, il personaggio di Miles Morales, ovvero l'Uomo Ragno nella saga Ultimate del celeberrimo fumetto Marvel, viene celebrato in pompa magna da Sony con l'incontro tra i principali creativi che lo hanno portato al successo.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, il colosso nipponico ha raggruppato diversi degli autori che hanno contribuito ad accrescere la fama di Miles Morales in modo trasversale all'interno dell'industria dell'intrattenimento, a partire dai fumetti, passando per il cinema e i videogiochi.

Grande risalto al personaggio è stato dato all'uscita del film d'animazione Spider-Man - Un Nuovo Universo, che seppe stupire per la sua grande qualità tecnica e non solo. A seguire, anche il medium videoludico ha portato in trionfo il nome del secondo Uomo Ragno afro-americano (il primo fu Miguel O'Hara in Spider-Man 2099) grazie a Marvel's Spider-Man Miles Morales, pubblicato al lancio di PlayStation 5 ed anche su PlayStation 4. Gli autori di questi due prodotti sono stati riuniti per discutere assieme nel corso del filmato che trovate in apertura. A seguire, verranno pubblicati ulteriori approfondimenti, quindi vi consigliamo di continuare a monitorare i canali di Sony PlayStation.

"In qualità di società di intrattenimento creativo, Sony celebra i creatori che pensano in modo diverso, spingono i confini e, in definitiva, ispirano i fan attraverso il loro lavoro. Siamo orgogliosi di essere una piattaforma per visionari", è il commento fornito dalla compagnia in merito alla sua iniziativa celebrativa.