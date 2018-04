Spider-Man: a spasso per New York con l'Uomo Ragno nella nostra Video Anteprima in 4K

Con questo nuovo gioco di Spider-Man Insomniac e Marvel intendono dare inizio ad una nuova saga videoludica. L'operazione prevede la creazione di un Universo inedito, molto più moderno e attuale rispetto a quello classico, e molto più maturo in confronto alla versione Ultimate.

Lo Spider-Man di Insomniac è il più ambizioso progetto ludico dedicato all'Uomo Ragno, nonché il titolo più imponente mai sviluppato dallo studio. Tutto sembra essere (quasi) al posto giusto: dalla creazione di un nuovo Ragnoverso all'ottima caratterizzazione dei personaggi, passando per un colpo d'occhio davvero potente. Girovagare liberamente per New York è un'operazione piacevole e coinvolgente, per merito di un sistema di movimento rifinito allo stato dell'arte.

Dopo una lunga giornata passata negli studi di Insomniac l'idea che ci siamo fatti è che ci sia ancora tanto da scoprire: altri nemici, nuove situazioni, nuovi costumi e sicuramente nuove aree di New York. In attesa di nuove preziosi informazioni vi rimandiamo alla nostra prova di Spider-Man (in esclusiva italiana) ricordandovi che il gioco uscirà il prossimo 7 settembre su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Per i fan di Spider-Man, il nuovo videogioco di Insomniac Games si presenta come un titolo assolutamente imperdibile, un prodotto capace però di conquistare anche coloro che cercano un gioco d'azione solido e ricco di sfumature, pur non amando magari particolarmente l'Uomo Ragno e i supereroi in generale.



Per saperne di più, oggi pomeriggio alle ore 17:00 non perdetevi il Q&A dedicato a Spider-Man in onda in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, vi aspettiamo!