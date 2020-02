Spider-Man e SW Jedi Fallen Order convincono Disney: in arrivo altri giochi su licenza?

Per anni Disney è stata grande protagonista anche nel mondo dei videogame, con diversi giochi pubblicati che molti giocatori nostalgici ricorderanno ancora oggi con piacere. Più recentemente però, il colosso sembrava aver perso interesse nei confronti dell'industria videoludica.

Addirittura Disney aveva chiuso le proprie rimanenti divisioni gaming, preferendo evidentemente concentrare i propri sforzi su altri mezzi di comunicazione e di arte. Il successo di titoli come Marvel's Spider-Man su PS4 e di Star Wars: Jedi Fallen Order però, devono aver fatto cambiare idea ai vertici della compagnia.

Sean Shoptaw, che si occupa delle esperienze gaming e interattive in Disney, ha parlato al DICE 2020 di Las Vegas, dicendo apertamente agli sviluppatori di farsi avanti qualora ci fossero idee per videogiochi basati sui franchise del colosso dell'intrattenimento.

D'altronde, dopo l'acquisizione di Fox, il già immenso catalogo delle proprietà di Disney si è ulteriormente ampliato, per cui ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta. L'azienda dunque è più che ben disposta a tornare nell'ambiente videoludico, non più producendo in prima persona i loro giochi, ma concedendo licenze agli sviluppatori.

Insomma, il grande ritorno di Disney nel mondo dei videogiochi sta già per diventare realtà. Quale gioco ispirato a uno dei tanti franchise di sua proprietà vorreste vedere?