Spider-Man: ecco la cover e tutti i dettagli di Collector's e Digital Deluxe Edition

Quest'oggi,hanno finalmente annunciato la data d'uscita di Spider-Man . L'amichevole ragnetto di quartiere approderà sulle nostre PlayStation 4 il prossimo 7 settembre. Nel frattempo, la casa giapponese ha anche colto l'occasione per svelare la cover del gioco e i dettagli di Collector's e Digital Deluxe Edition.

La Standard Edition (69.99 euro), come facilmente intuibile, conterrà esclusivamente il gioco. Potete ammirare la stupenda cover nella galleria in calce a questa notizia.

La Digital Deluxe Edition (89,99 euro), che potrà essere acquistata sul PlayStation Store, includerà il gioco e tutti i contenuti che verranno pubblicati dopo il lancio del titolo. Si tratta, nello specifico, di 3 capitoli della storia aggiuntivi della serie DLC intitolata Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps, nuove missioni, costumi e personaggi.

La Collector's Edition (159,99 euro) comprenderà tutti i contenuti digitali della Digital Deluxe Edition, una custodia Steelbook con l'iconico simbolo del personaggio, un mini Artbook di Titan Books e una fantastica statua di Spider-Man prodotta da Gentle Giant. Nell'immagine di anteprima che potete ammirare in galleria, Sony ha volutamente omesso un particolare della statua, che verrà svelato prossimamente. Di cosa potrebbe trattarsi?

Spider-Man uscirà il 7 settembre 2018 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Quest'oggi, Insomniac Games ha ribadito che il titolo non verrà pubblicato su Xbox One, PC e Nintendo Switch e resterà dunque esclusiva PlayStation.