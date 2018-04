Spider-Man: svelata ufficialmente la Iron Spider Suit, la seconda skin del preordine

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno svelato ufficialmente la seconda skin che verrà inclusa tra i bonus per il preordine di Spider-Man. Si tratta della Iron Spider Suit.

Questo costume è ispirato a quello indossato dal ragnetto in Avengers: Infinity War, l'attesissimo film che approda nei cinema nella giornata di oggi. Spider-Man lo riceve in dono da Tony Stark/Iron Man in persona durante i fatti narrati nella pellicola.

Per l'occasione è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. I giocatori che procederanno al preordine potranno ottenere in anticipo un totale di tre costumi: Spider-Punk, l'Iron Spider Suit appena svelato e un terzo ancora ignoto. Segnaliamo che tutti e tre potranno essere ottenuti anche progredendo normalmente nel gioco. A conti fatti, il preordine garantirà solamente la possibilità di utilizzarle fin da subito, non appena sarà possibile accedere alla schermata di personalizzazione del personaggio poco dopo l'inizio dell'avventura.

Spider-Man uscirà esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 7 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's. Qualche giorno fa Jacinda Chew di Insomniac Games ha parlato della realizzazione e del design del costume principale del protagonista