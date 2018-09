Spider-Man: il team ha deciso di tagliare parte della storyline di Silver Sable

Recentemente il Creative Director di Marvel's Spider-Man Bryan Intihar ha rivelato ai microfoni di Kinda Funny Games qualche interessante retroscena sulla stesura e sulla revisione della trama del gioco, che a quanto pare ha subìto varie modifiche in corso d'opera.

"È stato davvero difficile. Voglio dire, secondo me la storia è davvero molto estesa e include un sacco di personaggi, ma molte volte, mentre stavamo assemblando il tutto, mi è capitato di pensare 'beh, questa cosa non ha senso'. C'era troppa carne al fuoco. Abbiamo dovuto tagliare qualcosa. Abbiamo dovuto rimuovere anche qualche personaggio. Direi che la storyline di Silver Sable originariamente era più estesa, ma rendeva tutto davvero troppo complicato" ha affermato Bryan Intihar. Le sue parole parlano inequivocabilmente di altri personaggi che alla fine non sono comparsi nel gioco finale per una questione di coerenza narrativa, magari li vedremo in un eventuale sequel? Quali altri villain o supereroi dell'universo Marvel vorreste vedere in un potenziale seguito?

Nonostante i necessari tagli alla trama, Marverl's Spider-Man si è comunque dimostrato un successo: il titolo di Insomniac Games è stato accolto molto positivamente dalla stampa internazionale e dai videogiocatori, e dal giorno dell'uscita domina le classiche di vendita in Italia e all'estero (perfino in Giappone).