Spider-Man The Great Web avrebbe dovuto essere un GTA Online ma è stato cancellato

Dopo aver scoperto l'esistenza di molti giochi Marvel e Spider-Man in produzione presso la prolifica Insomiac Games, c'era un MMO a supporto continuo, con forte componente Online, sulla falsariga di GTA, che però sarebbe stato stoppato: The Great Web.

Scopriamo così che Marvel's Spider-Man 3 è atteso per il 2028, presumibilmente nella classifica finestra autunnale, anche se non ci sono conferme in tal senso. Ma è emerso che un altro gioco a tema spider-man era in lavorazione il cui nome sarebbe stato Marvel's Spider-Man The Great Web, un gioco descritto come un MMO/gioco online, e comparato nelle intenzioni e nelle modalità di gioco GTA Online.



The Great Web però sarebbe stato cancellato da Sony, prima di entrare in una fase di produzione avanzata, ed i lavori sarebbero stati interrotti. Sappiamo da tempo che Sony ha numerosi Games As Service in produzione, giochi che garantiscono buone entrate a fronte di investimenti più limitati rispetto agli enormi investimenti necessari per produrre grandi blockbuster single player che possono arrivare a costare oltre 300 milioni di dollari.



Spider-Man The Great Web sembra però aver subito la stessa sorte di The Last of Us Online, cancellato ufficialmente da Sony poiché ritenuto non profittevole sulla lunga distanza, con Naughty Dog che tornerà ad occuparsi di grandi giochi narrativi.