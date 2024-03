Spider-Man The Great Web: trapela online il video dell'esclusiva PS5 cancellata

L'ex sviluppatore di Sony Chris Granell fa da grancassa mediatica all'ultimo video leak di Marvel's Spider-Man The Great Web, l'action adventure votato al multiplayer cooperativo ormai cancellato da Sony.

Il filmato che sta circolando sui social e sui forum videoludici più frequentati dalla community mostra una versione preliminare del mai pubblicato Reveal Trailer di The Great Web, un progetto che, stando alle indiscrezioni rimbalzate in rete in questi mesi, avrebbe dovuto vedere la luce in esclusiva su PlayStation 5 prima del lancio di Marvel's Spider-Man 3.

Le spettacolari scene che scorrono nel trailer leak mostrano gli arrampicamuri intenti a combattere i villain che infestano la versione 'multidimensionale' di New York, con i giocatori che sarebbero stati in grado di fare la spola tra una realtà e l'altra dello Spider-Verse per aiutare gli altri supereroi e ristabilire l'equilibrio in un universo MMO a sviluppo continuo.

Il progetto di the Great Web, stando ai leak, sarebbe stato cancellato da Sony poco prima di entrare nella fase di produzione avanzata, da qui la bontà delle scene (presumibilmente in-engine) che si possono ammirare nel filmato trapelato online e ripreso da Granell per ribadire il proprio dispiacere per l'interruzione anticipata dello sviluppo.

