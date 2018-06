Spider-Man torna a mostrarsi con 10 minuti di gameplay su PlayStation 4

Dopo il gameplay trailer pubblicato durante la conferenza che Sony ha tenuto in occasione dell'E3 2018, Insomniac Games ha da poco pubblicato un nuovo video gameplay tratto da Spider-Man, nuova esclusiva in arrivo su PlayStation 4 a settembre.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in apertura di articolo, mette in mostra la build che risulta giocabile allo showfloor della fiera di Los Angeles. Le scene di gameplay mostrano sequenze ambientate nella New York open world ricreata da Insomniac, così come anche lo svolgimento di una missione. Il video è stato catturato da una PlayStation 4 standard.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Spider-Man sarà disponibile in esclusiva su PS4 a partire dal 7 settembre 2018.