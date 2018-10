Spider-Man: trailer, artwork, costumi e dettagli del primo DLC La Rapina

Sony Interactive Entertainment ed Insomniac Games hanno svelato nuove informazioni su La rapina, prima parte del contenuto scaricabile di Marvel's Spider-Man intitolato La città che non dorme mai, in arrivo il 23 ottobre.

In La rapina, potrete vivere il principio di una nuova storia interconnessa con quella dell'avventura principale, che si svilupperà nei tre capitoli di La città che non dorme mai. Un furto al museo fa riemergere dal passato di Spider-Man e MJ una vecchia fiamma di Peter Parker, Felicia Hardy, anche nota come Gatta Nera. Nel corso delle nuove missioni i giocatori dovrete affrontare una nuova fazione nemica e potrete aspettarvi nuovi crimini, sfide, trofei e tre costumi inediti:

Resilienza , opera di un famoso illustratore Marvel, Gabriele Dell’Otto ;

, opera di un famoso illustratore Marvel, ; Scarlet Spider II ;

; Spider-UK.

Per l'occasione è stato pubblicato il teaser trailer che potete ammirare in apertura di notizia. In calce, oltre ad un'anteprima dei costumi sopracitati, trovate anche un artwork realizzato dall'illustratore e designer di costumi Adi Granov.

La Rapina sarà acquistabile a partire dal 23 ottobre al prezzo di 9,99 euro. Per risparmiare, è possibile ordinare l’intera serie La città che non dorme mai a 24,99 euro, così da ottenere anche gli altri due capitoli aggiuntivi previsti entro l’anno, ovvero Territori Contesi (novembre) e Silver Lining (dicembre).

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Domani 17 ottobre verrà pubblicato l'aggiornamento 1.07, che introdurrà la Nuova Partita +, la difficoltà Ultimate e due nuovi trofei.