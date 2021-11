Spider-Man, il trailer di No Way Home ricreato con le scene del gioco PS5

Avete già visto il trailer del film di Spider-Man: No Way Home? Se siete dei fan affezionati dell'amichevole ragnetto di quartiere, allora probabilmente lo avete già fatto innumerevoli volte alla ricerca di indizi sulla presenza degli altri Spider-Man del multiverso... adesso, però, è arrivato il momento di qualcosa di differente...

Il trailer è piaciuto così tanto anche a noi che abbiamo ben pensato di fare qualcosa di speciale, ricreandolo nella sua interezza con delle scene di gioco tratte da Marvel's Spider-Man di Insomniac Games nella sua versione migliore, ossia quella per PlayStation 5. Abbiamo fatto del nostro meglio per ricreare lo spirito del trailer del film con Tom Holland e Zendaya con le scene tratte dal videogioco per PlayStation 5, che pure vede il Dottor Octopus tra i villain principali. Trovate il risultato finale in apertura di notizia, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Dovevamo pur fare qualcosa per ingannare l'attesa in vista del 15 dicembre 2021, giorno in cui Spider-Man: No Way Home arriverà in tutte le sale italiane. Il supereroe, tra l'altro, in questi giorni è sotto i riflettori anche nel mondo videoludico, dal momento che si appresta a debuttare in Marvel's Avengers su PS4 e PlayStation 5 in via del tutto gratuita per tutti i possessori del gioco.