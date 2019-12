Spider-Man: trapela online il video gameplay del capitolo cancellato per Wii

I curatori del canale YouTube di Hard4Games e gli "storici videoludici" di Gaming Alexandria ci mostrano il video gameplay di Spider-Man 4, il gioco dell'Uomo Ragno per Wii che non ha mai visto la luce.

La sorprendente scoperta di questo prototipo è stata effettuata da Andrew Earley, un collezionista appassionato di videogiochi e console retrò che ha trovato i file del cancellato Spider-Man 4 all'interno di un devkit RVT-H di Nintendo Wii appena acquistato da un privato che, a quanto sembra, non era al corrente della presenza di questo titolo nell'hard disk del sistema.

Utilizzando un moderno emulatore di Wii per ricostruire i file del gioco, si è così potuto accedere ad una porzione della mappa, ad alcune missioni della campagna principale e persino a una tech demo per sviluppatori utilizzata per testare la fluidità delle animazioni di Spidey, il comportamento dei nemici e l'accuratezza del sistema particellare deputato alla gestione delle esplosioni ingame.

Si tratterebbe, quindi, di un gioco diverso da quello di Spider-Man 4 cancellato nel 2010 e in sviluppo presso gli studi canadesi di Radical Entertainment: la demo del videogioco dell'Uomo Ragno presente nel devkit RVT-H di Wii è infatti firmata da Eurocom, una software house inglese che ha chiuso i battenti nel 2012. Tutto questo, mentre gli emuli del nostro eroe di quartiere preferito guardano con attenzione ai rumor che vorrebbero Marvel's Spider-Man 2 in uscita a dicembre 2021 in esclusiva su PS5.