Spider-Man Un Nuovo Universo: Insomniac si congratula con Sony per il Golden Globe

Spider-Man Un Nuovo Universo (Spider-Man Into The Spider-Verse in lingua originale) è stato premiato come Miglior Film d'Animazione del 2018 ai Golden Globe, un successo targato Sony Pictures Animation che ha fortemente creduto in questo progetto.

Per l'occasione, arrivano i complimenti e le congratulazioni di Insomniac Games, con un messaggio su Twitter lo studio ha voluto fare le proprie "congratulazioni agli amici di Sony Pictures Animation per la vittoria ai Golden Globe". Ricordiamo che Insomniac è lo studio autore di Marvel's Spider-Man, uno dei giochi più acclamati dello scorso anno e attualmente in lizza per ben sei premi ai Game Developers Choice Awards, tra cui Best Design e Game of the Year, insieme a Red Dead Redemption 2 e God of War.

Spider-Man Un Nuovo Universo ha debuttato il 14 dicembre nei cinema americani per poi arrivare in Europa il giorno di Natale, il 25 dicembre, ad oggi la pellicola ha incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo, risultato discreto ma non eccezionale, dovuto alla forte concorrenza di Aquaman, Ralph Spacca Internet e Transformers Bumblebee.