Spider-Man: Un Nuovo Universo ricreato dagli utenti del gioco Insomniac

Gli utenti più creativi di Marvel's Spider-Man hanno provato a cimentarsi con la modalità fotografica del capolavoro free roaming di Insomniac Games per omaggiare Un Nuovo Universo, l'ultimo lungometraggio di Sony ambientato nel Ragnoverso dell'iconico fumetto.

L'iniziativa, nata per pura goliardia ma propagatasi velocemente sui social e sui forum di settore, sembra aver colto di sorpresa anche gli autori californiani, come confermano loro stessi premiando il lavoro svolto dall'appassionato dell'Uomo Ragno conosciuto su Twitter come Much.

L'emulo di Peter Parker si è infatti servito della telecamera principale del gioco di Spider-Man e dei potenti strumenti messi a disposizione dal Photo Mode per ricreare una scena del film di animazione Un Nuovo Universo con protagonisti Miles Morales e la sua combriccola interdimensionale di tessiragnatele. C'è poi chi, come nel caso dell'utente di Reddit Adventure_Adam, ha utilizzato la ricca dotazione di loghi, vignette, finti adesivi, cornici e modificatori dell'inquadratura della modalità fotografica per creare immagini "a tema", dedicate sempre al lungometraggio campione d'incassi di Sony Pictures.

Prima di lasciarvi al simpatico video di Much che omaggia il film Un Nuovo Universo, vi ricordiamo che la terza e ultima espansione di Marvel's Spider-Man collegata alla serie di avventure endgame de La Città che non Dorme Mai è disponibile: su queste pagine trovate la recensione di Silver Lining a cura di Giuseppe Arace.