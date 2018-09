Spider-Man: una corposa galleria d'immagini ci mostra tutti i costumi presenti nel gioco

Siete curiosi di scoprire tutti i costumi dell'Uomo-Ragno presenti in Marvel's Spider-Man? Allora siete nel posto giusto.

Nelle ultime ore qualche utente ha infatti deciso di realizzare una corposa galleria d'immagini che mostra 26 dei 27 costumi presenti nel gioco. L'ultimo, per scelta dell'utente che ha catturato gli screenshot, è stato oscurato per evitare possibili spoiler sul finale del gioco.

Ecco di seguito l'elenco completo delle tute, che vi invitiamo a non leggere per evitare qualsiasi tipo di spoiler sul gioco.

Costume Classico (Danneggiato)

Costume Classico (Riparato)

Noir

Scarlet Spider

Spider Armor - MK II

Secret War

Stark

Negative

Electrically Insulated

Spider-Punk

Wrestler

Fear Itself

Stealth Big Time

Spider Armor MK III

Spider-Man 2099 Black

Iron Spider

Velocity

Spider Armor MK IV

Spirit Spider

Spider-Man 2099 White

Vintage Comic Book

Last Stand

Fatta in casa

Dark Suit

In calce alla notizia, invece, potete trovare tutte le immagini che mostrano i costumi citati nell'elenco.

Prima di lasciarvi agli scatti in questione, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Se state avendo difficoltà col gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine sono presenti alcune guide che spiegano, ad esempio, come fotografare i luoghi simbolo della città o ottenere Gettoni del Crimine per potenziare le tute.

Sapevate che è stato scovato un divertente Easter egg sui razzi dei nemici che provano a colpire Spider-Man?