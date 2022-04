Spider-Man volteggia in The Matrix Awakens in UE5: la spettacolare Tech Demo

Dopo aver visto in azione Superman in Unreal Engine 5, è ora il turno di un eroe Marvel, pronto a volteggiare tra i grattacieli di una spettacolare Tech Demo.

Partendo dall'ottima base offerta dalla città dipinta in The Matrix Awakens, dalle fila della community arriva infatti il progetto che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Come accennato, si tratta appunto di una Tech Demo plasmata in Unreal Engine 5, all'interno della quale è stata collocata una declinazione next gen di Spider-Man. Tra un grattacielo e l'altro, l'eroe arrampicamuri prende possesso dell'ambiente urbano, con un risultato sicuramente intrigante.

La Tech Demo può essere scaricata gratuitamente dal link messo a disposizione dal suo creatore e testata in prima persona. Il creatore tuttavia avvisa il pubblico della possibilità di imbattersi in diversi bug e imperfezioni. Lo scopo ultimo del prodotto è infatti quello di testare le potenzialità dell'Unreal Enigne 5, con la Tech Demo dedicata a Spider-Man che non è stata oggetto di troppe rifiniture.



Cosa ve ne pare del risultato finale? In attesa di aggiornamenti dai team di sviluppo che stanno già lavorando con il nuovo motore Epic Games, ricordiamo tra i primi giochi in UE5 troveranno spazio Senua's Saga: Hellblade II e Black Myth: Wukong.