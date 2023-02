Da Spider-Man a Watch Dogs Legion: 5 giochi ambientati in vere città del mondo

Nel corso dell'ultimo decennio, complice l'evoluzione tecnica dei motori di gioco e la diffusione sempre maggiore di videogiochi appartenenti al genere open world, sono molti gli sviluppatori che hanno ambientato le proprie produzioni all'interno di città realmente esistenti, riproducendone nei dettagli la struttura e i principali monumenti.

In alcuni casi, questo lavoro di ricostruzione è stato eseguito con dovizia di particolari, dando al giocatore l'impressione di trovarsi per davvero all'interno della metropoli in questione. Ecco quindi cinque tra i migliori videogiochi ambientati in vere città del mondo.

Marvel's Spider-Man

Nel primo capitolo della serie Insomniac Games, il famosissimo supereroe con poteri da ragno volteggia con le sue ragnatele e da la caccia ai cattivi in una Manhattan riprodotta in maniera maniacale, anche grazie ad un comparto grafico di altissimo livello. Chissà che all'interno del nuovo gioco non vengano introdotte ulteriori ambientazioni (a proposito, Sony ha confermato che Marvel's Spider-Man 2 uscirà in autunno).

Watch Dogs Legion

Le vicende di Watch Dogs Legion, terzo episodio della serie di Ubisoft dedicata al mondo dell'hacking, si svolgono nella Londra del 2026. Tra gli edifici storici e i palazzi più moderni realmente esistenti, il giocatore potrà controllare la propria legione di soldati informatici per combattere i propri avversari.

Grand Theft Auto V

GTA V non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi del capitolo più venduto della serie di Grand Theft Auto. Non tutti forse sanno che questo titolo è ambientato in una riproduzione digitale di Los Angeles. Ritroviamo infatti molti elementi reali nella Los Santos di GTA V (anche se spesso riportati con nomi fittizi), come la spiaggia di Venice, il molo, i palazzi del centro finanziario della città, la scritta di Hollywood e i quartieri residenziali più ricchi formati da una serie di ville sulla collina.

Assassin's Creed Unity

In questo caso avremmo potuto scegliere uno qualsiasi dei capitoli della serie, poiché uno dei più grandi pregi di Assassin's Creed è sempre stato quello di saper ricostruire in maniera estremamente credibile le ambientazioni. Abbiamo però scelto Unity come rappresentante dell'intera serie in quanto mette in scena una Parigi bellissima e soprattutto storicamente molto accurata.

The Last Of Us Parte 2

Il capolavoro di Naughty Dog è, per gran parte della sua trama, ambientato nella città di Seattle. Si tratta di una metropoli distrutta dall'epidemia di Cordyceps e dalla guerra tra la FEDRA e il WLF, una città in cui la vegetazione ha ripreso il sopravvento sulle rovine della presenza umana. Nonostante questo, tuttavia, i principali edifici e punti di riferimento esistenti anche nella realtà sono comunque riprodotti fedelmente e con una qualità grafica straordinaria. Il primo capitolo invece vanta tra le sue ambientazioni anche la città di Boston.