Spider-Man: No Way Home, il 22 dicembre live FULL SPOILER con tantissimi ospiti!

Quante cose ci sono da dire su Spider-Man: No Way Home? Tante, troppe, e soprattutto tutte incredibilmente spoilerose! Per approfondire il discorso sull'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, dunque, non vi resta che seguire la live full spoiler in programma per domani 22 dicembre sul nostro canale Twitch in compagnia di numerosi ospiti.

La live avrà luogo sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 17 del 22 dicembre e a farci compagnia ci saranno nomi decisamente interessanti: oltre agli youtuber Victorlaszlo88, TizioQualunque e Jtaz, infatti, saranno con noi anche il coordinatore editoriale di Panini Comics Nicola Peruzzi, l'autore e disegnatore Marvel Francesco Mobili e la voce italiana di Tom Holland, Alex Polidori!

Un cast di tutto rispetto, quasi quanto quello di Spider-Man: No Way Home! Gli argomenti di cui parlare, d'altronde, non mancheranno di certo: da tutti gli easter-egg presenti in Spider-Man: No Way Home ai numerosi momenti che, nel corso del film, hanno fatto letteralmente saltare dalle poltrone i milioni di spettatori presenti nelle sale.

Per seguire la live vi basterà dunque collegarvi al nostro canale Twitch all'orario indicato, ma vi ricordiamo che attivando la campanella potrete essere avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale è inoltre totalmente gratuita per gli utenti Amazon Prime, con numerosi bonus riservati agli iscritti (tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso ai caneli dell'Orda di Everyeye su Discord e Telegram). Per arrivare preparati, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.