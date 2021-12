Spider-Man No Way Home e Across the Spider-Verse: cosa giocare prima?

Il multiverso ragnesco ha infiammato il web, sia con l'imminente uscita di No Way Home, sia per il recente trailer di Spider-Man Across The Spider-verse. In attesa di vedere questi due film dedicati all'Uomo Ragno, vale la pena recuperare Spider-Man Shattered Dimensions.

Nell'impaziente attesa degli appassionati per l'arrivo sul grande schermo di Spider-Man No Way Home, e nella speranza di ricevere al più presto delle nuove informazioni sul non meno importante progetto animato di Spider-Man Across the Spider-Verse, andiamo perciò alla scoperta delle esperienze videoludiche che sarebbe opportuno recuperare.

Oltre all'immancabile Marvel's Spider-Man Miles Morales e alla precedente avventura in esclusiva PlayStation di Marvel's Spider-Man, i fan dell'arrampicamuri che si apprestano a vivere le emozioni di No Way Home dovrebbero guardare con interesse a Spider-Man Shattered Dimensions, l'action con cui Beenox, nel 2010, diede modo ai patiti della serie di addentrarsi in una storia basata sulle gesta compiute da ben quattro versioni multidimensionali dell'Uomo Ragno.

In vista dell'arrivo al cinema di No Way Home, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo approfondimento sull'importanza della prossima trilogia di Spider-Man con Tom Holland, un sodalizio che dovrebbe proseguire in futuro tra Universo Cinematografico Marvel e Sony Universe.