Spider-Man No Way con Tom Holland nasconde una citazione al videogioco per PS4

Come svelato prima del lancio del film, Spider-Man No Way Home contiene un tributo al gioco Marvel's Spider-Man, non avevamo maggiori dettagli a riguardo però... almeno fino ad oggi. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler!

Come svelato su Reddit (il topic è pieno di spoiler, aprite il link a vostro rischio e pericolo) nel film Tom Holland esegue una mossa già vista nel videogioco Marvel's Spider-Man per PS4 e durante la quale Spider-Man utilizza le ragnatele per "catturare" un nemico e lanciarlo a terra, questa mossa è presente anche nella pellicola, un piccolo tributo al videogioco di Insomniac Games.

Inoltre approfittiamo dell'occasione per ricordare che Marvel's Spider-Man per PS5 include ora due skin ispirate a No Way Home, Insomniac ha aggiornato la versione rimasterizzata del gioco con due costumi esclusivi tratti dal film, disponibili solo su Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 e non su PS4 a causa di limitazioni tecniche che non permettono di aggiornare il gioco sulla vecchia console Sony senza comprometterne alcuni aspetti tecnici come i caricamenti e la fluidità.

Spider-Man No Way Home è il settimo miglior debutto di sempre in Italia, un ottimo risultato per il nuovo film dell'Uomo Ragno che ha appena iniziato la sua corsa al box office essendo uscito nelle sale italiane il 15 dicembre.