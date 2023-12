Spider-Verse è il gioco multiplayer di Insomniac? Tom Henderson riporta il leak

In questi giorni, Insomniac Games è stata vittima di un attacco ransomware confermato anche da Sony. Un gruppo di cybercriminali ha rubato tra le altre cose alcuni documenti con una presunta roadmap dei giochi Insomniac, alcuni già usciti e altri apparentemente in sviluppo.

Nello specifico il documento in questione contiene le sigle RCE, Spider-Man 3 e Spider-Verse. Il primo nome sembra riferirsi a Ratchet & Clank (magari Rift Apart?) mentre Spider-Man 3 potrebbe indicare sia un sequel di Marvel's Spider-Man 2 sia lo stesso Spider-Man 2, di fatto il terzo gioco della saga dopo Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Infine, Spider-Verse... di cosa si tratta? Secondo molti del famigerato gioco multiplayer di Insomniac Games, è noto che lo studio sia al lavoro anche su un GaaS e c'è chi si dice pronto a credere che al centro di tutto ci sarà proprio lo SpiderVerso.

Tom Henderson non ha conferme a riguardo e dunque non si sbilancia, limitandosi a riportare il leak. L'Uomo Ragno di Insomniac Games è comparso in Spider-Man Across The Spider-Verse ma chissà che non ci siano piani più ambiziosi come quello di riunire l'interno Ragnoverso in un videogioco online stile MMO a supporto continuo. Cosa ne pensate di questa idea, vi piacerebbe?