Vi spieghiamo la storia di League of Legends per aiutarvi a capire Arcane

Avete visto Arcane e volete saperne di più sul mondo di League of Legends? Vi raccontiamo le basi della mitologia di LOL per aiutarvi a capire meglio l'universo in cui si ambienta l'eccezionale serie animata targata Netflix.

Grazie alla sua incredibile qualità, Arcane è riuscita ad avvicinare al mondo di League of Legends un folto gruppo di spettatori che mai avevano avuto a che fare con il MOBA e gli altri giochi della serie. Il modo in cui è strutturata la rende appetibile a chiunque, risultando godibile anche ai novellini. Tuttavia, è molto probabile che dopo averla vista vi sia venuta un'incredibile curiosità di saperne di più sul variopinto universo di LOL, che Riot Games ha tratteggiato nel corso di tanti anni di supporto continuativo.

Qui entriamo in gioco noi: nel nostro ultimo Video Speciale, vi raccontiamo le basi della lore di League of Legends per aiutarvi a capire meglio Arcane. Che pianeta è Runeterra? Quali sono i continenti che compongono la "terra magica"? Ci sono sono altri luoghi d'interesse oltre a Piltover e Zaun? Arcane è ambientata prima o dopo le battaglie di League of Legends? Guardate il video e otterrete la risposta a queste e a tantissime altre domande. Potete approfondire ulteriormente l'argomento leggendo il nostro speciale sulla storia di League of Legends e Arcane.