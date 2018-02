Spike Chunsoft annuncerà alla GDC 2018 quattro titoli per il mercato occidentale

ha fatto sapere che alla(GDC 2018) svelerà l'identità di ben quattro titoli in arrivo sul mercato occidentale.

La compagnia giapponese annunciò l'apertura di una sussidiaria nordamericana lo scorso mese di dicembre, pertanto una mossa di questo tipo era in un certo senso prevedibile. La Game Developers Conference 2018 si svolgerà dal 19 al 23 marzo, per cui dovremo attendere un altro mese prima di scoprire l'identità dei giochi in questione.

Venerdì 23 marzo Spike Chunsoft terrà il primo livestream globale su Twitch. Alcune figure chiave delle divisioni americana e giapponese discuteranno dello sviluppo dei giochi e risponderanno alle domande degli spettatori. Per l'occasione, verranno effettuati anche dei giveaway, che potranno essere seguiti dagli interessati sulla pagina facebook. La filiale nordamericana di Spike Chunsoft, infine, ha anche lanciato il sito ufficiale che fungerà da hub di riferimento per tutti i giochi della compagnia (compresi quelli che verranno annunciati il mese prossimo).

Tra i titoli più recenti della casa giapponese figurano Danganrompa V3: Killing Harmony, One Piece: Burning Blood e Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games.