Lo spin-off multiplayer di Horizon presenterà scontri con le bestie stile Monster Hunter?

Andy Robinson di VGC ha confermato i rumor su Horizon Zero Dawn Remaster e lo stesso giornalista ha approfittato dell'occasione anche per rivelare alcuni dettagli sullo spin-off multiplayer della serie di Guerrilla, mai annunciato ufficialmente.

In particolare, Robinson si trova d'accordo con il report di Mp1st, quest'ultima testata conferma che un gioco multiplayer di Horizon è in sviluppo (presumibilmente negli studi di Guerrilla Games, ma non ci sono conferme in merito) per PlayStation 5 e PC, il gioco in questione sarebbe un multiplayer online probabilmente incentrato sulla co-op e con tante opzioni di personalizzazione, Mp1st non ha modo di confermare queste voci, riportate per la prima volta da VGC lo scorso anno.

VGC è a conoscenza del fatto che PlayStation e Guerrilla vogliono espandere l'universo di Horizon, a quanto pare la co-op era già in programma per il primo gioco della serie ma i piani sono cambiati, si era pensato poi di aggiungerla a Horizon Forbidden West ma anche in questo caso tutto è saltato e l'appuntamento è stato rimandato ad uno spin-off multiplayer o ad Horizon 3.

La testata riesuma poi alcune immagini concept di Horizon Zero Dawn datate 2014 (ricordiamo che lo sviluppo del gioco è iniziato nel 2014) che mostravano alcuni giocatori alle prese con battagli contro le bestie meccaniche in uno scenario simile a quello di Monster Hunter.

Nel 2018 Guerrilla Games ha assunto Simon Larouche per lavorare su un progetto non ancora annunciato, probabilmente proprio legato al multiplayer di Horizon dal momento che il game director e game designer ha contribuito alla produzione di giochi multiplayer come Rainbow Six Online ed ha sviluppato le modalità online di giochi come Splinter Cell Blacklist, Killzone 2 e Guardiani della Galassia.