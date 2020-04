Ecco Spine, un emulatore di PS4 capace di far girare decine di giochi su PC

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di GPCS4, un emulatore di PS4 che era riuscito a far girare un gioco per PC. Ebbene, c'è anche un altro software in sviluppo: Spine.

Come GPSC4, anche Spine si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo, ed è attualmente compatibile solamente con Linux. Secondo il suo creatore è già in grado di far girare 20-50 giochi PlayStation 4, anche si tratta perlopiù di titoli indipendenti con ridotte richieste hardware. Non mancano inoltre problemi di ottimizzazione e artefatti, come potete vedere nel video allegato in apertura che offre una panoramica dei titoli attualmente "funzionanti", tra cui Deponia e OlliOlli. Insomma, siamo ben lontani dalla possibilità di far girare su PC i giochi tripla A e le più celebri esclusive di PlayStation 4, ma è evidente che anche l'emulazione di PlayStation 4 ha cominciato a compiere i primi passi.

Lo sviluppatore ha anche messo a disposizione una versione demo del software. Con questa notizia, ovviamente, non intendiamo in alcun modo supportare la pirateria, ma semplicemente mostrarvi i progressi nell'ambito dell'emulazione. Ricordiamo inoltre che moltissimi giochi PS4, PS3 e PS2 sono giocabile su PC grazie ad un abbonamento a PlayStation Now, seppur in streaming.