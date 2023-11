Spine: lo spettacolare action a tema cyberpunk al centro di un nuovo trailer

Fra gli ultimi prodotto mostrati al PC Gaming Show Most Wanted 2023, evento che si è tenuto questa sera in diretta streaming su YouTube, troviamo anche lo spettacolare Spine.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Spine è un action in terza persona con meccaniche da picchiaduro a scorrimento e fasi da shooter, in cui una giovane combattente deve farsi strada tra numerosi nemici all'interno di un mondo a tema cyberpunk. Oltre a mandare al tappeto gli avversari a mani nude, la protagonista può anche impugnare armi corpo a corpo e bocche da fuoco che le semplificano la vita per breve tempo, così che possa farsi strada tra i cattivoni.

Gli sviluppatori sostengono che il gioco sia ricco di sequenze cinematografiche spettacolari che verranno alternate ai combattimenti visti nel trailer. A tal proposito, sembrerebbe che il filmato mostri immagini in game e, a meno che non ci troveremo di fronte ad un caso di downgrade, il comparto grafico di Spine promette molto bene.

Prima di lasciarvi al trailer mostrato all'evento, vi ricordiamo che al momento non si hanno informazioni sulla finestra di lancio del gioco, che approderà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chiunque volesse tenere traccia del titolo può già aggiungerlo alla lista dei desideri tramite l'apposita pagina ufficiale Steam.