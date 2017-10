Spintires MudRunner arriva il 31 ottobre, pubblicato il trailer di lancio

sta per arrivare su PC, PlayStation 4 e Xbox One. MadRunner è un gioco unico che reinventa le regole e offre sfide impegnative ai giocatori che cercano delle avventure stimolanti e originali.

Sfoderando una grafica poco lontana dal fotorealismo e un incredibile sistema di simulazione della fisica, Spintires: MudRunner mette i giocatori alla guida di un potente veicolo fuoristrada e lo sfida ad affrontare ambientazioni sandbox estreme, muniti solamente di una mappa, una bussola e le vostre abilità di guida per sopravvivere!



Affrontando molteplici missioni e sfide, i fan dei veicoli fuoristrada si divertiranno ad attraversare percorsi infangati, fiumi impetuosi e a scalare vette pericolose a bordo di 4x4, camion e altri mezzi di trasporto merci progettati per resistere alle condizioni più estreme. I giocatori più esperti e gli appassionati di guida apprezzeranno il sistema di guida estremamente realistico, concesso grazie ad un motore fisico avanzato che include la simulazione del carburante, una simulazione migliorata del comportamento dei pneumatici e del sistema di bloccaggio differenziale, oltre a interazioni più realistiche tra i veicoli e ogni elemento dell'ambiente.

Infine, i giocatori in cerca di un’avventura e di enormi mappe esplorabili adoreranno la libertà offerta dalle mappe sandbox del gioco - scegli quale sentiero percorrere, attraversa terreni difficili, fiumi, foreste, paludi e montagne… la natura e i suoi pericoli ti metteranno costantemente alla prova.

Spintires: MudRunner uscirà il 31 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.