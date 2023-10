Spirit of the North 2 annunciato: la volpe e il corvo tornano su PS5, Xbox Series X|S e PC

Spirit of the North, lanciato nel maggio del 2020, ha evidentemente riscontrato un buon successo di pubblico, dal momento che lo studio di sviluppo Infuse e il publisher Merge Games si sono presentati all'Xbox Partner Preview di oggi 25 ottobre 2023 per annunciarne il seguito, intitolato molto semplicemente Spirit of the North 2.

Sulla falsariga del suo predecessore, Spirit in the North 2 è un'evocativa avventura in terza persona ambientata in un vasto e antico mondo aperto, che vede per protagonista una volpe assistita da un saggio corvo. In questa nuova missione, la protagonista deve cercare i leggendari Guardiani scomparsi e liberarli dalla morsa dello sciamano oscuro Grimnir. Ad attenderla troverà differenti biomi da esplorare, tanti nemici da sconfiggere e numerosi rompicapi da superare con l'ausilio di una serie di abilità che avrà modo di sbloccare strada facendo.

Le differenti opzioni di personalizzazione a disposizione vi permetteranno di creare una volpe tutta vostra. La data di lancio, purtroppo, non è ancora nota, dal momento che Infuse Studio e Merge Games hanno dato appuntamento ad un generico "prossimamente". Sappiamo tuttavia che Spirit in the North 2 arriverà anche su PlayStation 5 e PC via Steam e GOG, oltre che su Xbox Series X|S come annunciato durante l'Xbox Partner Preview. In attesa di nuove informazioni, godetevi il trailer dell'annuncio in apertura di notizia.