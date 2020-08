Spiritfarer: il particolare gestionale torna a mostrarsi durante il Nintendo Indie World

Spiritfarer, il particolare gestionale sviluppato dai ragazzi di Thunder Lotus Games, è tornato a farsi vedere durante il Nintendo Indie World con tanto di data di lancio a sorpresa prevista per la giornata di oggi.

Il caratteristico gestionale sviluppato dagli autori di indie apprezzati come Sundered e Jotun tratta il tema delicato della morte mantenendo uno stile colorato e spensierato. I giocatori potranno interpretare Stella, una traghettatrice di defunti chiamata Spiritfarer, con lo scopo di costruire una speciale imbarcazione con la quale recuperare le anime per trasportarle nell'aldilà. Durante i vari viaggi nei mari mistici sarà possibile raccogliere risorse, produrre oggetti e consumare materiali per personalizzare la propria esperienza. Nel corso delle avventure si dovrà poi curare il rapporto con i propri passeggeri, costruendo e curando le relazioni, in attesa del momento giusto in cui dire "addio" ai nuovi amici.

Spiritfarer offrirà anche una modalità cooperativa per due giocatori grazie alla partecipazione del gatto Daffodil. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Spiritfarer uscirà nella giornata di oggi su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG).