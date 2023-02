SpiritFarer, il prezzo si moltiplica in Turchia e Argentina: la contromisura su Steam

Gestire la pubblicazione di un videogioco in moltissimi Paesi diversi non è un compito facile, soprattutto per i team di sviluppo indipendenti. Per questa ragione, molte software house si affidano al processo di definizione dei prezzi regionali offerto da Steam.

È quanto fatto di recente da Thunder Lotus Games, team di sviluppo di SpiritFarer: Farewell (se non lo conoscete, trovate qui la nostra recensione di SpiritFarer: Farewell). Quest'ultimo ha infatti annunciato la decisione di aderire agli ultimi aggiornamenti del sistema proposto da Steam, con il quale è stato abilitato un notevole aumento di prezzo per il gioco nelle aree di Argentina e Turchia.



La decisione, annunciata con un lungo messaggio su Steam, ha portato a una moltiplicazione del costo di SpiritFarer: Farewell sui due mercati. Le ragioni che hanno condotto alla difficile decisione sono state esplicitate da Thunder Lotus Games: "Abbiamo osservato un enorme incremento delle vendite del gioco in questi due Paesi nell'ultimo anno, ma nessuna crescita nel numero dei giocatori. Circa l'85% delle vendite in 'Argentina e Tuchia' sembrano arrivare da persone residenti in realtà in altri Paesi, persone che cercano il prezzo più basso possibile su Steam. A quanto pare, si tratta di un problema molto diffuso. [...] Non è una decisione facile, ma l'alternativa sarebbe sostanzialmente incoraggiare le persone ad abusare del sistema e a pagare i nostri giochi meno di quanto valgono".

