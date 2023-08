Lo Spirito Guerriero di Gwen in un cosplay da League of Legends

L'evento Spirito Guerriero di League of Legends continua a sorprendere l'utenza del MOBA sviluppato da Riot Games. Questo evento multi-gioco che rende omaggio al genere dei picchiaduro ha già introdotto nuove modalità di gioco, il Campione Naafiri e un'intera nuova linea di aspetti, uno dei quali attesissimo dalla community.

I nuovi giocatori di League of Legends si troveranno spaesati dall'introduzione del Torneo delle Anime e dagli altri, numerosi contenuti arrivati con Spirito Guerriero. I veterani che popolano Runeterra già da diverso tempo bramano invece le skin Spirito Guerriero, che lentamente stanno arrivando per tutti i Campioni.

Una delle prossime skin Spirito Guerriero in arrivo è per Gwen, la sacra ricamatrice. Un tempo una semplice bambola, è stata portata in vita dalla magia. Gwen porta con sé gli strumenti che l'hanno creata e non dà nulla per scontato. Forte della Sacra Nebbia, un'antica magia che benedice le sue forbici, aghi e fili, lotta con gioia in un mondo in frantumi.

Gwen è una Campionessa che gioca nel ruolo di Combattente e che al momento possiede sole tre skin. Presto, con la patch 13.15 in arrivo a settembre 2023, i fan di Gwen potranno ottenere l'Aspetto Spirito Guerriero.

In questo cosplay di Gwen Spirito Guerriero da League of Legends possiamo ammirare in anteprima suddetta skin, esclusiva dell'evento che sta popolando l'estate del MOBA. Ad aver condiviso tale interpretazione è la cosplayer di fama internazionale Stellachuu.