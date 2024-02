Lo spirito di volpe di Kiriko infuria in un cosplay di Overwatch 2

Mentre i giocatori di Overwatch 2 sono impegnati con la Stagione 8 Call of the Hunt, Blizzard Entertainment prepara il campo alle novità in arrivo. Dopo l'arrivo del Campione Mauga, l'hero shooter multiplayer è pronto a una serie di novità che però hanno già destato alcune polemiche.

Principale novità della Stagione 9 di Overwatch 2 è l'arrivo dell'Autoguarigione per tutte le classi. Dalla prossima season, non saranno solo gli eroi supporto ad avere l'abilità passiva di autoguarigione, ma anche i Tank e i Damage. Questa modifica andrà a rimescolare le carte in tavola e gli equilibri, scombussolando completamente il gameplay e le tattiche da adottare in partita. Ciò ha ovviamente attirato alcune critiche, tanto da costringere Blizzard a intervenire sull'autoguarigione della Stagione 9 di Overwatch 2.

In attesa di capire l'evoluzione della situazione, e quello che questa modifica comporterà in gioco, nel futuro di Overwatch 2 tutti gli eroi stanno gratis. I giocatori potranno dunque utilizzare qualsiasi Campione a piacimento. In questo cosplay di Kiriko da Overwatch 2 ci prepariamo a questa possibilità.

Kiriko Kamori è una figlia di una maestra di spada, custode di un santuario che può incanalare le proprie abilità spirituali nelle arti ninja. Nel ruolo di supporto, una dimostrazione di questa sua capacità è l'abilità scatto Kitsune, con cui è possibile evocare uno spirito di volpe che permette di accedere ad alcuni buff. Nella sontuosa interpretazione condivisa dalla cosplayer Anka vediamo nel dettaglio lo scatto Kitsune di Kiriko.