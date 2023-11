Spirittea e youtubers, Mike Rose fa marcia indietro e si scusa: 'Ho fatto un casino'

Negli scorsi giorni il fondatore di No More Robots, Mike Rose, si è scagliato contro i content creators su Youtube affermando di non avere alcuna intenzione di pagarli per parlare di Spirittea, prossima produzione della sua azienda. La polemica su Spirittea ha tuttavia spinto Rose a fare marcia indietro.

Attraverso un nuovo intervento su Twitter/X il fondatore di No More Robots si è scusato per i suoi precedenti commenti: "Ho fatto davvero un casino e mi scuso enormemente. Ho letto i vostri commenti e repliche, ed è chiaro che non ho affatto centrato il punto. Ho massimo rispetto per il lavoro che svolgono youtubers e content creators, le mie parole non hanno evidenziato questo aspetto. Mi informerà molto di più sulla questione ampliando le mie conoscenze per evitare altri comportanti scorretti in futuro", queste le parole di Rose.

La polemica è nata da un pensiero personale dell'autore, che trovava "disgustoso e falso" il fatto di dover pagare gli youtuber affinché parlassero di Spirittea, un simulatore di vita rurale prodotto da No More Robots e sviluppato da Cheesemaster Games per PC, Xbox e Nintendo Switch, piattaforme sulle quali è disponibile dal 13 novembre 2023. Con le scuse di Rose, la questione ora dovrebbe essere conclusa per il meglio.