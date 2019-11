Spitlings su Google Stadia: annunciato in video il nuovo party game in esclusiva temporale

Le fucine digitali di HandyGames sfornano il trailer di presentazione di Spitlings, un videogioco competitivo arcade destinato ad approdare in esclusiva temporale su Google Stadia e, successivamente, su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il nuovo progetto della software house tedesca collegata a THQ Nordic, che rappresenterà la seconda esclusiva di Stadia dopo Gylt, ci farà competere con i nostri amici, e con il resto del mondo, attraverso più di cento livelli realizzati con un particolare stile grafico che dona al tutto l'aspetto di un vero e proprio microcosmo popolato da batteri birichini (!!!).

I bizzarri esserini che interpreteremo in questo party game dovranno darsi battaglia in sfide dal ritmo incalzante, con attività che spazieranno dagli immancabili tornei online (o in locale) alle missioni di una Storia che comprenderà persino delle scene di intermezzo.

Tra le opzioni a disposizione degli appassionati di questo genere di esperienze multiplayer ci sarà poi l'accesso alle arene della modalità Arcade e agli strumenti di un editor di livelli. Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento: mentre attendiamo di conoscere la data di lancio ufficiale di Spitlings, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Google Stadia e un approfondimento legato ai test di connessione 4K e 1800p di Stadia.