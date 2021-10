Splash Damage: dopo Gears Tactics il team annuncia una nuova IP sci-fi originale

Gli sviluppatori di Splash Damage hanno svelato di essere al lavoro su un gioco inedito, annunciando al contempo il reclutamento di nuovo personale. Dopo aver lavorato a Gears Tactics lo studio londinese ha intenzione di creare una IP e un universo sci-fi del tutto originali.

Dopo aver lavorato per molti anni ad IP storiche e già affermate, contribuendo allo sviluppo di giochi di successo, i ragazzi di Splash Damage hanno deciso di puntare su una nuova proprietà intellettuale: "Siamo entusiasti di annunciare che uno dei nostri progetti è un gioco nuovo, ambientato in un universo sci-fi originale. Siamo grati di aver lavorato ad IP affermate come Wolfenstein, Gears of War e Halo nella nostra storia ventennale ma siamo ansiosi di creare un altro mondo del tutto nostro come BRINK, Outcasters e Dirty Bomb. Perché lo annunciamo senza un titolo? Bene, è un'opportunità unica per lavorare con noi ed avere un grande impatto sulla prossima IP e contribuire a plasmare il futuro dello studio".

Insomma, il team londinese sembra intenzionato a lavorare su grandi e ambiziosi progetti. In attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Gears Tactics, l'ultimo grande strategico a turni ambientato nell'universo di Gears sviluppato da Splash Damage.