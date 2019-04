Splatoon 2 si aggiorna alla versione 4.7.0 e risolve diversi bug

Nonostante non sia più previsto l'arrivo di nuovi contenuti su Splatoon 2, Nintendo dimostra di non voler certo interrompere il supporto per quello che è ancora oggi uno dei titoli multiplayer più apprezzati su Nintendo Switch, che infatti si è da pochissimo aggiornato alla versione 4.7.0.

Come anticipato in apertura, neanche questo aggiornamento aggiunge vere e proprie novità per quanto riguarda il gioco, ma si limita ad aggiustare una serie di problematiche e bug di vario genere presenti ingame, oltre a rifinire la qualità e la fruibilità generale del titolo e definire meglio il bilanciamento di alcune armi, comprese anche le sub weapon e le special weapon.

L'elenco delle modifiche apportate al gioco è veramente ampio, per cui vi rimandiamo alla pagina relativa alle patch note ufficiali, per scoprirle tutte nel dettaglio.

Se cercate maggiori informazioni sul gioco in generale invece, potete dare innanzitutto un'occhiata alla nostra recensione di Splatoon 2, mentre se volete scavare ancora più a fondo nelle meccaniche del videogame, la sua community e quant'altro, sempre sul nostro sito trovate un corposo approfondimento sull'evoluzione di Splatoon 2.

E voi, state ancora giocando al popolare titolo Nintendo, o per voi il tempo delle sverniciate è finito? Avete già scaricato il nuovo aggiornamento del gioco?