Splatoon 2 ad agosto torna lo Splatfest: è nato prima l'uovo o la gallina?

Splatoon 2 sta per compiere tre anni e per celebrare l'anniversario del suo peculiare sparatutto Nintendo ha annunciato un nuovo Splatfest. L'evento inizierà il 21 agosto a mezzanotte e durerà per 48 ore in cui il Team Gallina e il Team Uovo si daranno battaglia a colpi di inchiostro.

I nomi delle due squadre sono un chiaro rimando alla classica domanda senza risposta su cosa sia nato prima tra uovo e gallina e saranno i vincitori a decretare metaforicamente la risposta a questo antico dilemma, esattamente come era successo nello Splatfest di maggio. Come sempre per partecipare dovrete recarvi nella piazza e accedere al terminale preposto, dove potrete scegliere da che parte schierarvi. A quel punto vi basterà lanciarvi nella mischia per ricevere gli strumenti esclusivi dedicati a questo Splatfest.

Nintendo ha specificato che questo non sarà l'ultimo Splatfest, ma ne sono previsti altri due entro marzo 2021. Nonostante il supporto ufficiale a Splatoon 2 sia terminato nel 2018 sembra che il colosso giapponese non abbia ancora finito di organizzare eventi per il suo videogioco, forte di un'utenza ancora molto attiva. Ancora non si hanno notizie su un eventuale Splatoon 3, ma i fan di Splatoon potranno mettere alla prova le loro abilità con queste iniziative ancora per parecchio tempo.