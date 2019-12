Splatoon 2: in arrivo il nuovo aggiornamento con tanti aggiustamenti al bilanciamento

Anche se probabilmente non verranno programmati nuovi eventi per Splatoon 2, gli sviluppatori si stanno impegnando molto per aggiornare e bilanciare il famoso gioco tutto vernice e spruzzi per Nintendo Switch.

Sull'account Twitter giapponese di Splatoon 2, gli sviluppatori hanno pubblicato i dettagli del primo aggiornamento, Ver.5.1.0, che arriverà il 6 gennaio in Europa. La patch andrà ad influire significativamente sul bilanciamento del gioco con tante piccole correzioni e novità tra cui la rimodulazione del consumo di inchiostro per alcune specifiche armi, la riduzione della quantità di inchiostro che viene spruzzato con un singolo colpo, la riduzione del numero di proiettili disponibili e tanto altro.

Gli sviluppatori hanno poi aggiunto una nota che recita: "In questo aggiornamento, abbiamo regolato la potenza e la differenza di efficacia dalla distanza per alcune armi, entro il limite in cui l'importanza di selezionare un determinato personaggio non cambia significativamente per il giocatore che lo sta usando. In oltre abbiamo considerato il graduale aggiustamento dei buki per i prossimi aggiornamenti analizzando attentamente i buki che presentano debolezze e vantaggi rispetto a quelli sui quali vogliamo intervenire".

Nintendo ha poi confermato che un altro aggiornamento per Splatoon 2 arriverà alla fine di aprile 2020. La società della grande N si prepara ad affrontare il Natale e sembra che in paesi come gli Stati Uniti le scorte di Switch saranno insufficienti a soddisfare la domanda dei consumatori.