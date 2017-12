Splatoon 2: il Bombrello in arrivo domani con il nuovo aggiornamento

Come annunciato sul profilo Twitter del gioco, Nintendo introdurrà ilall'interno dinella giornata di domani, quando lo sparatutto disponibile su Switch si aggiornerà con la prossima patch.

Il Bombrello offre uno spettro di possibilità molto ampio ai giocatori di Splatoon, permettendo di scegliere liberamente tra un approccio offensivo e diretto o uno più difensivo e cauto (in quest'ultimo caso, sarà possibile utilizzare l'arma come da scudo). In calce trovate le prime immagini dedicata al Bombrello diffuse tramite il tweet di Nintendo.

Splatoon 2 è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch. Come vi abbiamo riferito pochi giorni fa, il gioco è già riuscito a superare i numeri di vendita del primo capitolo in Giappone.